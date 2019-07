100 Jah­re Bau­haus II

Hannes Meyer hat die Idee der Schweizer Genossenschaft international gemacht. Zudem trieb er die Normierung und Typisierung voran, um günstigen Wohnraum zu schaffen. Meyer setzte Bewegungen in Gang, aus denen traditionelle Werte entstanden sind. Traditionen sind nicht gerade das, was Tel Aviv heute auszeichnet. Bei einer Fotosafari haben wir uns einen eigenen Eindruck verschafft: Der unprätentiöse Umgang mit dem, was wir hier in Europa als Heiligtümer betrachten, ist beeindruckend.