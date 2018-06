6. Award für Marketing + Architektur verliehen

Das Juliertheater ist der Gesamtsieger des «Award für Marketing + Architektur» 2018 . An der Preisverleihung im KKL Luzern wurden auch sieben weitere Beispiele vorbildlicher Corporate Architecture prämiert.

Nachdem Origen mit dem Wintertheater in Riom bereits am «Award für Marketing + Architektur» 2016 einen Kategorienpreis gewann, holt die Kulturinstitution mit dem Juliertheater nun den Gesamtpreis.

Wie Jurypräsidentin und TEC21-Chefredaktorin Judit Solt in ihrer Laudatio beschrieb, strahlt der Origen-Turm eine ruhige, urtümliche Kraft aus, die ihresgleichen sucht und alle Grenzen sprengt – auch diejenigen des Awards. Der Turm leiste in verschiedenen Kategorien einen bemerkenswerten Beitrag – sowohl als Publikumsbau als auch in der Standortentwicklung, bei den temporären Bauten oder bei der Teamleistung. Entworfen wurde der Turm von Giovanni Netzer, der gleichzeitig Intendant von Origen ist. Unterstützt wurde er dabei von Walter Bieler. Die Jury hat sich einstimmig dafür entschieden, das Juliertheater als Gesamtsieger zu küren.

Zum ersten Mal wurde am «Award für Marketing + Architektur» 2018 auch ein Publikumspreis verliehen. Im Vorfeld konnten Interessierte online für ihren Favoriten abstimmen. Mit einer deutlichen Mehrheit setzte sich hier die St. Jodern Kellerei durch, die auch in der Kategorie «Läden, Kundencenter, Flagship-Stores» den Sieg holte.

Die Gewinner 2018 Headquarters, Firmensitze, Büro- und Geschäftshäuser, Industrie- und Gewerbebauten

Verbandsgebäude für den Textilverband, Münster, DE Läden, Kundencenters, Flagship-Stores

St. Jodern Kellerei, Visperterminen

Das Projekt wurde mit dem Deutschen Lichtdesign-Preis 2017 in der Kategorie Shopbeleuchtung ausgezeichnet. Weitere Infos finden Sie hier. Publikums-Bauten, Sportanlagen, Spitäler, Bahnhöfe, Schulhäuser, Parkanlagen, Kulturbauten

Das Juliertheater – Ein Theaterturm auf 2300 m ü.M Hotels, Restaurants, Bars, Touristikanlagen, Wellnessanlagen, Residenzen

Nachhaltiges Schwitzen - Solare Fitness- /Wellness-Unit, Dübendorf

Mehr zum Projekt: «Sauna-Eier im Empa-Nest» Temporäre Bauten und Messebau

Interimsspielstätte Tonhalle Maag, Zürich Standortentwicklung, Arealentwicklung, Transformationsprojekte, Aufwertungen, öffentliche Räume, Wohnen

Busterminal Churwalden

Mehr zum Projekt: Sonderheft Stadt aus Holz III Teampreis

Industriebau Sky-Frame, Frauenfeld

Mehr zum Projekt: TEC21 46/2016 «Kompakte Hybride» Publikumspreis

St. Jodern Kellerei, Visperterminen

Alle nominierten Projekte dieser Auslobung finden Sie hier.

