Bauten in Kürze: Haltestelle und Laden Migros, Churwalden GR

Mit dem Slogan «Aus der Region. Für die Region» bewirbt die Migros ihr Sortiment. Das Versprechen löst diesmal auch die bauliche Verpackung ein. Seit letztem Herbst befindet sich die Filiale von Churwalden in einer Hülle aus den umliegenden Wäldern: Der Holzpavillon mitten im Dorf ist ein pilzförmiges Gebäude, dessen primäre Funktion allerdings ein geschützter Unterstand für Postautopassagiere ist. Über 350 Fassadenlamellen, jeweils 6 bis 18 cm dick, stützen das auskragende Dach. Dahinter und darunter verbirgt sich ein knapp 10 m breiter und fast 40 m langer Längsbau, konstruiert aus 4 m hohen, vorgefertigten Ständer­elementen. Das statische Prinzip und das regionale Beschaffungskonzept beruhen auf der Idee des beauftragten Holzbau­unternehmens. Die Anpassungen am Ausschreibungsprojekt machten den ­Import von Brettschichtplatten obsolet und ­verringerten den Verschnittanteil in der Vorfabrikation. Der multifunktionale Bau beruht auf einer weitergedachten ­An­fangs­idee: Die Architekten sollten ursprünglich einen Busunterstand für Skitouristen entwerfen und haben das nun geschickt kombinierte Gebäude- und ­Nutzungskonzept ins Spiel gebracht.

Am Bau Beteiligte Bauherrschaft: Bellavita Lai, Chur

Architektur: Ritter Schumacher, Chur

Tragwerk: ewp Ingenieur, Chur

Tragwerk Holzbau: Frommelt Zimmerei, Schaan Gebäude Volumen: 3993 m3

Nutzfläche: Laden: 409 m2,

Lager und Nebenräume: 210 m2 Holz und Konstruktion Fassade, Lattung, Dachschalung: 1222 m3

Leimholz: Dreischichtplatten 244 m3 (Schweiz)

Tragkonstruktion: Brettschichtholz 100 m3

Innenverkleidung: Dreischichtplatten 55 m3 Fichte/Tanne (Schweiz)

Fassade, Dachschalung: Dreischichtplatten 185 m3

Fassade: Fichte/Tanne (regional) Daten Bauzeit: Mai–Oktober 2016 Kosten Holzbau: 770 000 CHF Der Artikel ist erschienen im Sonderheft «Stadt aus Holz III – Megatrends als treibende Kräfte», ein Projekt im Auftrag des Bundesamtes für Umwelt (BAFU) und in Zusammenarbeit mit Wüest Partner. Weitere Artikel mit zusätzlichen Bildern und Plänen sowie weitere Beiträge zum Thema Holz haben wir in einem E-Dossier zusammengestellt.