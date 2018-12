Abschluss des Nationalen Forschungsprogramms 68 «Ressource Boden»

Schweizer Wissenschaftler appellieren an die Gesellschaft, die natürliche Ressource Boden endlich nachhaltig zu nutzen. Ein eben abgeschlossenes Forschungsprogramm zeigt auf, was in der Siedlungsplanung und Landwirtschaft falsch läuft. Die ökologische Qualität der Erdoberfläche findet immer weniger Beachtung.

Der Schweizer Boden schwindet und schrumpft: Jede Sekunde wird fast ein Quadratmeter neu überbaut. Und jeder Acker verliert jährlich 200 g Erdkrume pro Hektar durch Erosion. Insidern sind diese Bodenverluste hinlänglich bekannt. Doch obwohl seit Jahrzehnten Gesetze das fruchtbare und natürliche Erdreich schützen, bekommt man dessen Zerstörung kaum in den Griff.

Die nationale Umweltbehörde hat in einer internen Anlayse vor Kurzem selbst herausgefunden: Der Boden ist derjenige Umweltbereich mit dem grössten staatlichen Vollzugsdefizit, weit hinter Klimaschutz oder Luftreinhaltung. Der staatliche Ressourcenschutz steht offensichtlich auf wackligem Boden. «Der Boden in der Schweiz leidet unter einem Politikversagen», mahnt ETH-Agrarprofessor Emmanuel Frossard, der die Ergebnisse des Nationalen Forschungsprogramms (NFP) 68 «Ressource Boden» präsentierte. Die Medienkonferenz kurz vor Jahresende wurde mit einem Appell der Bodenwissenschaften an Politik und Nutzer kombiniert, «die vielfältigen Qualitäten des Bodens nachhaltig zu nutzen».

Der aktuelle Umgang mit der Ressource ist damit aber nicht kompatibel: «Die bauliche Entwicklung ist momentan die grösste Gefahr», warnt der ETH-Experte. Doch das Ökosystem zollt nicht nur dem Siedlungswachstum einen zu hohen Tribut; auch in der Landwirtschaft wird produktives Kulturland häufig übernutzt. Die Vorsorge sei dringend zu verbessern, so Frossard, der der NFP-68-Leitungsgruppe vorsteht. Was über Jahrtausende natürlich gewachsen sei, werde sonst innert kürzester Zeit unwiederbringlich zerstört. «Selbst geringe Eingriffe sind kaum regenerierbar.»

Katalog an Empfehlungen

Über hundert Forscher aus verschiedenen Fach- und Wissenschaftsdisziplinen untersuchten zwischen 2013 und 2017 über zwei Dutzend offene Fragen zum Bodenökosystem. Der Bundesrat hatte ihnen via Nationalfonds aber den Auftrag erteilt, nicht nur Mängel aufzudecken, sondern auch konstruktive Kritik zu üben. Herausgekommen ist ein reichhaltiger Katalog an Verbesserungsvorschlägen und Empfehlungen, wie der Boden wirkungsvoller geschützt und nachhaltiger genutzt werden kann.

Ein Schlüsselbegriff dazu ist die Bodenqualität: Die Akteure in Politik, Verwaltung, Privatwirtschaft und Wissenschaft hätten sich bewusst zu werden, dass diese «nicht erneuerbar und deshalb langfristig zu erhalten ist». Ansonsten gehen kurz- und langfristig unerlässliche Leistungen wie die Reinigung des Grundwassers, die Speicherung von Treibhausgasen oder die Regulierung des Wasserhaushalts für immer verloren. Einzelne NFP-68-Projekte zeigen erstmals für die Schweiz annähernd auf, wie wertvoll diese Ökoleistungen des Boden für die Volkswirtschaft sind.

Der zum Programmabschluss ebenfalls veröffentlichte Synthesebericht illustriert beispielhaft den «Ersatz» der Filterwirkung des Bodens: Fällt diese aufgrund von Versiegelung oder zu hoher Schadstoffbelastung aus, muss Meteorwasser technisch gereinigt werden. Eine Versickerungsanlage bei Autobahnen, die dem Aufbau eines organischen Bodens nachempfunden ist, kostet jeweils mehrere Millionen Franken pro Hektar Entwässerungsfläche. Gleichzeitig wird gewarnt: Schadstoffeinträge, bauliche Eingriffe oder Belastungen durch Verdichtung und Erosion verursachen irreversible, nicht ersetzbare Schäden im Boden respektive einen Verlust wichtiger Funktionen.

Differenzierte Abwägung in der Raumplanung

Dass der Wert von Kulturland oft verkannt wird, offenbart sich im verschwenderischen Konsum durch die Siedlungsentwicklung. Die Versiegelung grüner Flächen schreitet trotz revidierte Richtpläne fast ungehindert voran. Die NFP-68-Forscher fordern jedoch kein Bauverbot, sondern schlagen flexible Steuerungsinstrument vor. So sollen die Bodenfunktionen in der Raumplanungspraxis der Kantone und Gemeinden systematisch berücksichtigt werden, etwa wenn es Bauzonen auszuscheiden gilt (vgl. TEC21 Nr. 41/2015).

Ein Qualitätsindex kann dabei gefährdete Landflächen ökologisch bewerten und den bisherigen Schutz der Fruchtfolgeflächen ergänzen. «Die Zeit drängt», sagt ETH-Landschaftsprofessorin Adrienne Grêt-Regamey. Wenn sich die Raumplanung nicht schon heute mit dieser Bodenagenda befasse, seien die wertvollsten Böden in zehn Jahren für immer verloren. Die Machbarkeit des Indexsystems wurde in einem NFP-68-Projekt nachgewiesen; das nationale Bodenforschungsinstitut Agroscope hat an mehreren Standorten jeweils sechs verschiedene Bodenfunktionen bewertet.

Die Forscher hoffen, dass diese Vorarbeiten in der Praxis unmittelbar nutzbar sind. Es komme nun auf die Kantone an, die für die Schweiz neuartige Bewertungsmethode im eigenen Vollzug integrieren. Abklärungen dazu würden im Rahmen der laufenden Revision des nationalen Raumplanungsgesetzes getroffen. Voraussetzung ist, dass mehr Daten als heute verfügbar sind. Doch nicht einmal 80 % der landwirtschaftlich genutzten Böden sind kartiert. Die Schweiz kennt ihr Fundament fast nicht; man benötige daher, so ein weiterer Befund des Forschungsprogramms, eine flächendeckende Erhebung der Bodenqualitäten.

Ein Investitionsplan wird ebenfalls skizziert: Das Kartieren aller Böden in der Schweiz benötige zwei Jahrzehnte, bei Gesamtkosten zwischen 200 und 500 Mio. Franken. Der Nutzen daraus ist: Nur mit standortgerechten Informationen erhalten die Beteiligten Einblick in ihr Tun. Ohne diese sei eine nachhaltige Nutzung des Bodens für viele Anwendungsbereiche weder definierbar noch kontrollierbar.

Auftrag des Parlaments

Die Veröffentlichung der NFP-68-Ergebnisse hat bisher geringes Echo ausgelöst. Nur vereinzelt griffen die Publikumsmedien die unmissverständlichen Ergebnisse auf. Dennoch stimmt das Timing der Bodenforscher: Mehrere Bundesämter sind eben daran, eine Bodenstrategie für die Schweiz zu formulieren (vgl. Kasten). Und zusätzlich laufen die Vorbereitungen zum Aufbau eines nationalen Kompetenzzentrums Boden auf Hochtouren. Diese vom Parlament verlangte Institution soll die Bedürfnisse des Bundes und der Kantone koordinieren. Geplant ist eine Ansiedlung des Kompetenzzentrums an der Hochschule für Agrar-, Forst- und Lebensmittelwissenschaften HAFL in Zollikofen bei Bern.

Die NFP-68-Forscher hoffen nun, dass dies der Auftakt zu einer mehrjährigen Kartierungskampagne wird. Die Kantone begegnen dem Ansinnen mit Wohlwollen; auch der Bauernverband begrüsst in einem vor wenigen Monaten publizierten Positionspapier «Boden», wenn mehr Informationen zu den Bodenqualitäten gewonnen werden.