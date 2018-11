Spring Street 101, NYC: Gusseisenhaus als Holzschatulle

Donald Judd und die Schweiz

Die Beziehungen von Donald Judd zur Schweiz sind vielfältig. Er hatte bereits 1973 eine Ausstellung bei der Galerie Verna in Zürich und beteiligte sich 1984 an der Skulpturenausstellung in Riehen. Produzent der Skulpturen war die Firma Alu-Menziken. Die Firma Lehni in Dübendorf produzierte ab 1984 Alumöbel nach Entwürfen von Judd, eine Weiterentwicklung der bestehenden Holzmöbelserie. Beim Peter Merian Haus am Bahnhof Luzern (Architektur Zwimpfer Partner) plante Judd die gesamte Fassade aus grün schimmernden Glaselementen. Planungsbeginn war 1987, Baubeginn 1994 (siehe auch «Kunst als Bau» von Philippe Cabane, TEC21 Nr. 46/2000). Ab 1991 plante Judd im Auftrag der Stadt Winterthur eine Brunnenanlage in der Steinbergstrasse. Es handelt sich um drei elliptische, unterschiedlich hohe Brunnen aus Beton, die sich auf den ehemaligen Stadtbach beziehen. Das Werk wurde 1997 fertiggestellt. Ab 1989 besass Donald Judd ein Haus in Küssnacht am Rigi (Eichholteren), ein ehemaliges Gasthaus, das er 1992/93 mit Architekt Adrian Jolles (Zürich) umbaute.