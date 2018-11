Licht und Zeit

The Daylight Award

Erstmals verliehen: 1980

Kategorien: Daylight Research / Daylight in Architecture

Finanzierung: Villum Fonden, Velux Fonden, Velux Stiftung

Preisgeld: 100'000 Euro pro Kategorie



Jury: Marilyne Andersen, Physikerin, Professorin für nachhaltige Bautechnologie an der ETH Lausanne (Vorsitz, ehemalige Preisträgerin); Aki Kawasaki, Ophthalmologin, Professorin für Biologie und Medizin an der Universität Lausanne; Florence Lam, Ingenieurin, Arup Fellow und Global Light Design Leader bei Arup, London; Hubert Klumpner, Professor für Architektur an der ETH Zürich und Mitbegründer von Urban-Think Tank, Schweiz/Venezuela; James Carpenter, Gründer von James Carpenter Design Associates, USA; Koen Steemers, Architekt, Professor für nachhaltiges Entwerfen, Universität Cambridge; Per Olaf Fjeld, emeritierter Professor für Architektur und ehemaliger Dekan des Instituts für Architektur studio B3, Oslo; Stephen Selkowitz, Berater für Bautechnologien, Lawrence Berkeley National Laboratory, Kalifornien, USA.

Preisträger des Daylight Award 2018:

Daylight in Architecture: Hiroshi Sambuichi, Sambuichi Architects

Daylight Research: Greg Ward, Anyhere Software, Dolby Laboratories, Inc.