Daylight Award 2018: Kontemplation und Computation

Der japanische Architekt Hiroshi Sambuichi und der amerikanische Forscher Greg Ward erhalten den Daylight Award 2018. Beide beschäftigen sich seit Jahrzehnten mit Tageslicht in der gebauten Umwelt.

Die Preisträger des diesjährigen Daylight Award sind dem Schweizer Fachpublikum kaum bekannt, doch die Entdeckung lohnt sich zweifellos. Der japanische Architekt Hiroshi Sambuichi gehört zu den experimentierfreudigsten Vertretern des nachhaltigen Bauens. Seine Entwürfe leiten sich von den spezifischen Umwelteinflüssen des Orts ab – von der lokalen Dynamik von Wasser, Luft und Licht. Dies umfasst sowohl die Form als auch die Energieversorgung, die ausschliesslich mit lokalen Ressourcen funktioniert. Sambui­chis Bauten sind herausragende ­Beispiele für eine Low-Tech-Architektur, die pragmatisch und poetisch zugleich auf ökologische Herausforderungen reagiert und auf diese Weise eine ganzheitliche, kohärente Haltung zur natürlichen Umgebung herstellt.

Der Computerwissenschaftler Greg Ward ist der Entwickler des Simulationsprogramms Radiance, das seit drei Jahrzehnten benutzt wird, um die Wirkung und die ­Möglichkeiten von Tageslicht zu visualisieren. Radiance wird breit eingesetzt: in Architektur und Design, aber auch in der Landwirtschaft, im Film, im Gesundheits­wesen und in der medizinischen Forschung. «Greg Ward hat die ­Maschine ent­wickelt, die heute Tausende von ­Forschern und Architekten verwenden, um ­Entscheidungen zu treffen und ihre ­Arbeit weiterzuentwickeln», kommentiert EPFL-Professorin und ­Forscherin Marilyne Andersen, die 2016 selbst mit dem Award ausgezeichnet wurde und die diesjährige Jury präsidiert.

Der Daylight Award wurde am 27. September an der EPFL überreicht. Die Redaktion unserer welschen Schwesterzeitschrift TRACÉS nutzte die Gelegenheit für ein Gespräch mit den Preisträgern. Die Interviews werden in Kürze publiziert.