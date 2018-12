Being in a Biennale – interview #13: Jacques Lucan

ist Architekt und Historiker, Professor an der l'École d'architecture Marne-la-Vallée und Honorarprofessor an der EPF Lausanne. Er ist Verfasser von «Composition, non-composition. Architecture et théories, XIXe-XXe siècles», 2009 erschienen bei Presses polytechniques et universitaires romandes. Seit 20 Jahren ist er Mitinhaber des Architekturbüros Odile Seyler & Jacques Lucan architectes