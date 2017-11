Editorial

Langfristige gesellschaftliche, ökono­mische, politische oder technologische Tendenzen, sogenannte Megatrends, prägen die Entwicklung von Raum und Umwelt. Die Sondernummer von TEC21 befasst sich mit Megatrends und «Holzbau für institutionelle Bauherrschaften». Dar­unter zu verstehen sind – bezogen auf Architektur und Städtebau – Phänomene wie Robotics, Clusterwohnen, Verdichtung und Immobilien als Energie­hubs. Einige von ihnen treten mehr oder weniger ausgeprägt im selben Bau in Erscheinung, manchmal sind sie auch nicht klar voneinander zu trennen.

Welche Folgen haben diese Mega­trends für das Bauen – und insbesondere für den Baustoff Schweizer Holz? Unsere These ­lautet: Holz und die damit ver­bundene Konstruktionsweise sind ideal, um die Anforderungen, die sich für die Zukunft abzeichnen, erfolgreich umzusetzen. Bei der Verdichtung von Sied­lungen, für die Aufstockung von bestehenden Bauten, eignet sich Holz dank seines geringen Gewichts und der Vor­fabrikation, die die Bauzeit verkürzt und Lagerflächen minimiert. Von Robotern gefertige Bauten sind heute zwar noch die Ausnahme, doch die wenigen Beispiele lassen erahnen, dass Maschinen bald in aller Selbst­ver­ständ­lichkeit ganze Häuser im Alleingang bauen könnten. Dank seiner bereits heute stark com­pu­ter­gesteuerten Fertigungstechnik ist der Holzbau hierbei in einer Vor­reiterrolle. Im Übrigen läuft mit der «Initiative Wald & Holz 4.0» ein Projekt, das den tief greifenden Wandel der digitalen Transformation in der Holzwirtschaft fördert.

Es überrascht deshalb nicht, dass der Baustoff Holz vor allem für Mehrfami­lienhäuser immer häufiger verwendet wird. Seit 2005 ist der Marktanteil von Tragkonstruktionen aus Holz im Neubau von 2 auf 4 % gestiegen (siehe «Stadt aus Holz – Megatrends als treibende ­Kräfte»). Bei vielen aktuellen Hybrid­konstruktionen, die Vollholzbauten ästhetisch in nichts nachstehen, zeichnet sich ab, dass das Material immer ak­zentu­ierter und variantenreicher angewandt wird.