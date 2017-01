ETH ARC: Weiterbildung in Unternehmensführung

Seit neun Jahren bietet die Professur für Architektur und Bauprozess das MAS ETH in Gesamtprojektleitung Bau (MAS ETH GPB) und das CAS ETH in Unternehmensführung für Architekten und Ingenieure (CAS ETH UFAI) erfolgreich an. Ziel ist es, dass die Studierenden durch die erworbenen Fähigkeiten und Kenntnisse den Anforderungen eines Experten ihrer Disziplin gerecht werden, durch ihre Haltung und Handlung flexibel auf neue Entwicklungen reagieren und die gebaute Umwelt in verantwortungsvoller Weise innovativ prägen. Kürzlich wurde die neue Weiterbildungsstruktur mit dem Titel «Architecture, Real Estate, Construction» (ARC) entwickelt. ETH ARC versteht sich als interdisziplinäre Plattform und verknüpft laborartig Forschung, Lehre und Praxis in Bauwirtschaft und Immobilienmarkt.

Mehr Info unter www.kompetenz.ethz.ch

