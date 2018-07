Ein Filmpalast für Locarno

PalaCinema

Das PalaCinema befindet sich direkt am westlichen Eingang der Stadt Locarno, gegenüber der Piazza Remo Rossi und am Beginn der Via Rusca. Neben dem Castello Visconteo ist es ein prägendes Element der westlichen Stadtsilhouette. Das Bauwerk bietet dem Filmfestival von Locarno eine angemessene Bühne und soll dazu beitragen, es als wichtige Institution der Stadt Locarno zu etablieren. Zudem soll es zukünftig als multikulturelle Plattform für die Filmkunst dienen. Hierzu werden bestehende Synergien genutzt – zwischen dem Filmfestival von Locarno und den verschiedenen Förderern des Films in der Schweiz.

Das PalaCinema ist in der bestehenden Gebäudestruktur des Palazzo Scolastico untergebracht, der früher als Schulhaus diente. Ziel war es, das gesamte Raumprogramm für das Filmfestival innerhalb des vorhandenen Gebäudevolumens unterzubringen und die Piazza Remo Rossi davor als öffentlichen Raum für Veranstaltungen zu erhalten – beispielsweise für Filmvorführungen oder Preisverleihungen. Wo an der Piazza Remo Rossi baulich eingegriffen wurde, geschah dies ganz mit Bezug auf die veränderte Nutzung des Palazzo Scolastico und auf die neuen Einrichtungen. Bei der Pflasterung der Piazza strebte man eine Assoziation mit dem roten Teppich an, der bei Filmfestivals dazugehört.

Der Palazzo Scolastico wurde mit einem abstrakten Kubus auf die maximal zulässige Höhe aufgestockt. Die Form des neuen Aufbaus ist eng angelehnt an das Branding des Festivals: eine «kinetische Fassade», bestehend aus 45000 goldfarbenen, oxidierten Aluminiumelementen mit einer Grösse von ca. 100 x 110 mm, die sich im Wind wiegen und dabei dynamische Muster erzeugen. Der Effekt verweist auf das Thema des Gebäudes – das bewegte Bild. Zudem erinnern die zufälligen Muster, die durch Luftströme um das Gebäude herum entstehen, an das gefleckte Fell des Goldenen Leoparden, des Pardo D'Oro– der Auszeichnung des Festivals für den besten Spielfilm. Die kinetische Fassade erinnert an Werke des amerikanischen Künstlers Ned Kahn, der in allen Teilen der Welt ähnliche Leinwände installiert hat.

Die Fassade des Palazzo Scolastico wurde weiss verputzt, um ihre Funktion als Projektionsfläche zu optimieren. Die Laibungen der bestehenden Fenster sind mit goldfarbenen Rahmen verkleidet. Es wirkt, als flute der goldene Aufbau in die alte Gebäudehülle hinein.

Die neue Anlage umfasst drei Kinosäle: einen grossen Saal mit einer Kapazität von 550 Plätzen und zwei kleinere mit je 150 Plätzen, die im ehemaligen Innenhof des bestehenden Gebäudes untergebracht sind. Dabei wurde der grosse auf die zwei kleinen Kinosäle gestapelt, sodass im Erdgeschoss ein grosszügiges Foyer mit Blick auf den Haupteingang von der Piazza Remo Rossi entstanden ist.

Die neuen Bildungs- und Verwaltungseinrichtungen sind in den Ost- und Westflügeln des ehemaligen Palazzo Scolastico untergebracht und mit neuen Mehrzweckräumen und einer Terrasse mit Blick auf das Castello verbunden. Diese Einrichtungen sind unabhängig von den Kinos nutzbar. Sie sind von der Via Rusca aus zugänglich und wurden so konzipiert, dass sie eine grösstmögliche Flexibilität bei der Programmgestaltung bieten. Das Gebäude ist sehr kompakt, was sich positiv auf die Wechselbeziehungen zwischen den verschiedenen Teilen des Raumprogramms auswirkt.