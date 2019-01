Die 25 besten Bauten in und aus Deutschland

Die Auszeichnung geht in diesem Jahr an gmp Architekten von Gerkan, Marg und Partner für den Umbau und die Modernisierung des Kulturpalasts Dresden.

Der Dresdner Kulturpalast ist eines der herausragenden Beispiele der DDR-Moderne. Er war sowohl Ort der Unterhaltung als auch der politischen Demonstration. Gebaut wurde er von 1967 bis 1969 von den Kollektiven um Leopold Weil und später Wolfgang Hänsch. Der Umbau und die Sanierung (2013–2017) durch gmp Architekten umfasste den Neubau eines Konzertsaals für 1800 Besucher im Kern des Bestandsbaus, der gemäss denkmalpflegerischer Vorgaben strukturell erhalten wurde. Dabei wurde die originäre Bausubstanz rekonstruiert und in die Neugestaltung integriert; die Fassaden wurden energetisch saniert.

Der Kulturpalast Dresden ist als Gewinner des DAM-Preises 2019 aus vier Finalisten einer Shortlist von 22 nominierten Bauwerken hervorgegangen. Seit 2007 werden mit dem DAM-Preis für Architektur in Deutschland jährlich herausragende Bauten in Deutschland ausgezeichnet. Zeitgleich erscheint das Deutsche Architektur Jahrbuch, in dem das Preisträgerprojekt, die Finalisten und die weiteren Bauten der Shortlist vorgestellt werden.



Ausstellung

DAM-Preis 2019 – Die 25 besten Bauten in/aus Deutschland

26. Januar – 22. April 2019 im Deutschen Architekturmuseum (DAM), Frankfurt am Main

Weitere Infos:



Publikation

Deutsches Architektur Jahrbuch 2019

Yorck Förster, Christina Gräwe, Peter Cachola Schmal (Hg.), Erschienen bei

