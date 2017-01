Wakkerpreis 2017 an die Stadt Sempach

Die Bereitschaft zum Dialog habe das Bewusstsein der Bevölkerung für den Wert des gebauten Erbes geschärft und ermögliche innovative Lösungen für eine qualitätsvolle Siedlungsentwicklung, schreibt der Schweizer Heimatschutz in einer Mitteilung. Besonders sichtbar werde dieses Engagement für Baukultur in den beiden Ortskernen – der Altstadt und dem Weiler Kirchbühl. Hier werden bestehende Werte gepflegt, und zugleich könnenNeubauten entstehen, die einen Beitrag an die Lebensqualität vor Ort leisten.

Die Stadt fördert massgeschneiderte städtebauliche und architektonische Lösungen, die einen Mehrwert für alle generieren. Ein Mittel sind Architekturwettbewerbe oder andere Planungsverfahren, die verschiedene Ideen von Fachleuten miteinander in Konkurrenz stellen und vergleichbar machen. Im Sinn einer transparenten Kommunikation werden die Resultate der Planungen öffentlich vorgestellt. Um die gemeinsame Entwicklung ganzer Quartiere voranzutreiben, fördert die Stadt partizipative Verfahren, die mehrere Grundeigentümer eines Gebiets an einen Tisch bringen.

Im Besonderen würdigt der Schweizer Heimatschutz die Behörden und die Politik der Stadt Sempach, die sich für die Förderung der Baukultur vor Ort einsetzen – etwa durch öffentliche Podiumsgespräche mit der Bevölkerung, Publikationen oder gezielte Medienarbeit.

Die offizielle Preisübergabe findet am 24. Juni 2017 im Rahmen einer öffentlichen Feier statt.