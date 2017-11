Bauten in Kürze: The Robotic Pavilion, Zürich

«House 4178» ist ein zweistöckiger Holzpavillon, der von Studierenden im Rahmen des Weiterbildungsprogramms MAS in Architecture and Digital Fabrication an der ETH Zürich entwickelt und aus­geführt wurde. Das Projekt umfasst einen innovativen, robotisch gefertigten Fabrikationsprozess für Holzelemente in Fertigbauweise. Hierbei werden die Holz­balken vom Roboter vorgefertigt und präzise räumlich zusammengesetzt. Der Roboter erlaubt einen hohen Grad an Komplexität des vorgefertigten Moduls und ­vereinfacht die Montage. Compu­ter­simulationen stellen eine direkte Kommu­nikation des parametrischen Entwurfsmodells mit der robotischen Fertigung her. Generische Computeralgorithmen entscheiden, wie ein Balken vom Roboter gegriffen, und kollisionsfrei platziert wird. Die Fertigungsdaten werden während des digitalen Entwurfsprozesses automatisch generiert, auf Baubarkeit überprüft und per Mausklick an den Roboter gesendet.

Am Bau Beteiligte Architektur: Studierende des MAS ETH in Architecture and Digital Fabrication (Jahrgang 2015–2016) unter Leitung von Gramazio Kohler Research, ETH Zürich

Koordination: ETH Zürich, Design Biennale, Botanischer Garten

Fundamente: Krinner, Walperswil

Holz: Schilliger Holz, Küssnacht

Schindeln: Theo Ott, Ainring (D)

Robotik: ABB, Zürich

Statik: Bachmann Engineering Gebäude Bauvolumen: 146 m3 Holz und Konstruktion Konstruktionsart: Fachwerk, Fichte C24 und Tanne, technisch getrocknet, vierseitig gehobelt Daten Bauzeit: Sommer 2016

Montage Design Biennale: September 2017 Kosten Keine Angaben