Rundgang im Andreasturm Zürich

Ende August lud das Bauingenieurbüro WaltGalmarini zur Besichtigung der Andreasturm-Baustelle in Zürich Oerlikon. Projektbeteiligte berichteten aus Sicht der Bauingenieure, der Architekten Gigon/Guyer und des Totalunternehmers Implenia über die besonderen Herausforderungen, die der Bau des Hochhauses auf engstem Raum und in unmittelbarer Nähe zu Bahngleisen mit sich bringt. Noch ist der Rohbau im Gang, in einem Jahr sollen die Mieter einziehen. Ein fotografischer Rundgang mit Judit Solt.

Zahlen und Fakten Jurierung Studienauftrag: 2013

Planung: 2013–2016

Realisierung: 2016–2018

Grundausbau bis Ende Mai 2018

Mieterausbau bis Ende August 2018

Bauherrschaft: SBB AB, Immobilien Development Anlageobjekte Ost

Totalunternehmer: Implenia AG, Zürich

Planerteam (bis TU-Submission): Generalplaner Gigon/Guyer Ghisleni Andreasturm AG, Zürich

Architektur: Annette Gigon / Mike Guyer, Dipl. Arch. ETH BSA SIA AG, Zürich

Tragkonstruktion: WaltGalmarini AG, Zürich

HLKSE/MSRL: Amstein + Walthert AG, Zürich

Brandschutz: Makiol + Wiederkehr, Dipl. Holzbau-Ing. HTL SISH, Beinwil am See

Ankermieter 1.–12. OG: Amstein + Walthert AG, Zürich

