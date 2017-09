Ziel: das Schwinden verschwinden lassen

Schwinden

Durch Veränderungen des Wasserhaushalts hervorgerufene, lastunabhängige Volumenänderungen des Betons werden als Schwinden bezeichnet. Die Klassi­fizierung verschiedener Schwindarten erfolgt aufgrund ihrer Ursache:

Plastisches (kapillares) Schwinden

Kapillarschwinden bewirkt äussere Verformungen des frischen Betons infolge von Wasserverlust über die Beton­oberfläche. Unter ungünstigen Voraussetzungen kann die Verformung bis zu 4 mm/m betragen. Derart grosse Län­gen­änderungen können Risse zwischen 0.5 und 2.0 mm hervorrufen. Kapillarschwinden ist die einzige Schwindart, die durch eine gezielte Nachbehandlung, etwa dem Auftrag von flüssigen Nachbehandlungsmitteln oder durch Abdecken des Betons durch Folien, minimiert werden kann.

Autogenes (chemisches) Schwinden

Die chemische Reaktion zwischen Zu­gabewasser und Zement während der Hy­dratation verringert das Ausgangsvolumen des Zementleims und führt zu autogenem Schwinden. Der hydra­tisierende Zement entzieht den Kapil­lar­poren Wasser, sodass die Verfüg­barkeit von freiem Wasser im Beton vermindert wird. Man spricht von einer sogenannten Selbstaustrocknung, die vom Wasser/Zement-Wert abhängig ist. Ein tiefe­rer w/z-Wert führt zu stärkerem autogenem Schwinden. Empfehlungen, wie sich chemisches Schwinden minimieren lässt, fehlen.

Trocknungsschwinden

Für Standardbetone üblicher Festigkeitsklassen ist Trocknungsschwinden relevant. Die Volumenverkleinerung des Betons erfolgt über Verdunsten des Wassers an der Bauteiloberfläche. Der Beton gibt bis zum Erreichen eines Gleichgewichts Wasser an die Umgebung ab. Dieser diffusionsgetriebene Prozess, der neben dem Klima auch von der Geometrie des Bauteils abhängt, kann sehr lang andauern.

Unter bestimmten Bedingungen kann durch Trocknungsschwinden die Gebrauchstauglichkeit und Dauerhaftig­keit von Betonbauteilen massiv beeinträchtigt werden. Durch das Schwinden der Bindemittelmatrix können Mi­kro­­risse in der Matrix selbst und an den Kontaktflächen zur Gesteins­körnung ent­stehen. Bei ausgeprägter Verfomungsbehinderung der Beton­bau­teile durch die Bewehrung können Zwangsspannungen durch Trocknungsschwinden Spalt- oder Trennrisse hervorrufen. In massigen Bauteilen können Feuchte­gradienten auftreten, die zu inneren Zwangsspannungen führen und Risse an der Bauteilaussenseite bewirken.

Im Gegensatz zum autogenen Schwinden verstärkt sich das Trocknungsschwinden mit zunehmendem Wasser/Zement-Wert. Bei gebräuchlichen w/z-Werten zwischen 0.45 und 0.60 kann Trocknungsschwinden als massgebliche Schwindart angesehen werden.

Schwindreduzierende Betonzusatzmittel

In der Regel kommen kurz- und lang­kettige Kohlenwasserstoffe zum Einsatz. Es handelt sich um nichtionische Ten­side, die funktionale Hydroxyl- und Methylgruppen enthalten. Diese befinden sich an den Enden der Ketten re­spektive der Seitenketten der Moleküle. Durch ihren ausgeprägten tensidischen Charakter setzen die Moleküle die Ober­flächenspannung des Wassers in der Porenlösung des Zementleims herab. Dieser Effekt ist die entscheidende Triebkraft für die schwindreduzierenden Eigenschaften dieser Stoffe. Neuere Untersuchungen zeigen, dass diese Substanzen Einfluss auf das Porengefüge des Zementleims nehmen und dadurch das Schwindverhalten von Beton positiv beeinflussen.