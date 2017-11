Swiss Design?!

Der Landi-Stuhl von Hans Coray, der Sparschäler Rex und Taschenmesser von Victorinox – sie alle stehen für Schweizer Designtradition. Was macht Schweizer Design aus? Klischee und Kritiker definieren es als rational, reduziert und sparsam im Umgang mit Materialien. Trifft dies auf aktuelle Entwürfe immer noch zu? Wo kommt das Prinzip der guten Form her?

Mit diesen Fragen setzten sich acht Gestalter im Vorfeld der «neue räume 17» auseinander: Aurel Aebi (atelier oï), Jörg Boner, Alfredo Häberli, Charles O. Job, Stephan Hürlemann, Moritz Schmid, This Weber und Stefan Zwicky disku­tierten über DNA und Vielseitigkeit des eidgenössischen Designs, über die Chancen der Digitalisierung und über die Bedeutung analoger Momente wie Messen und Aus­stellungen.

Die Ergebnisse des Designers’ Talk werden als Sonderschau an der «neue räume 17» sowohl multimedial als auch zum Anfassen inszeniert. Alle Designer erzählen in Kurzvideos Anekdoten aus ihrem Leben als Gestalter, bieten persönliche Einblicke in ihre Arbeit und stellen Lieblingsobjekte vor. Parallel dazu veranschaulichen ausgewählte Arbeiten ihre Werte in Bezug auf Design und Gestaltung.

Lesen Sie auch: Sonderschau «Young Labels»