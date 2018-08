Kreislauf auf Quartierebene

«Die Verbundlösung ist einzigartig»

Pietro Savoldelli ist Fachspezialist Technischer Support bei ewz. Er ist u.a. für die Betriebsoptimierung bei komplexen Energielösungen zuständig.

TEC21: Herr Savoldelli, was ist das Einzigartige an dem Projekt in Nyon?

Pietro Savoldelli: Im Sommer wird die Wärme aus der Umgebung – das heisst aus der Aussenluft, später eventuell auch überschüssige Sonnen­energie – und aus der Kühlung der Gewerberäume im Erdreich zwischengespeichert und im Winter über die Wärmepumpen zum Heizen genutzt. 80% und mehr der benötigten Wärme wird somit CO2-arm und aus erneuerbaren Energien erzeugt. Ausserdem ist die Verbundlösung für Wärme- und Kälteerzeugung einzigartig. Die Kombination zentrale Heiz-Wärme­erzeugung mit dezentraler Brauchwarmwasser-Erwärmung ermöglicht eine energetisch effizientere und wirt­schaftlichere Wärmeproduktion ge­genüber einer dezentralen Lösung, bei der jedes Gebäude eine eigene Heizung hätte.

TEC21: Was ist die grösste Herausforderung?

Pietro Savoldelli: Die Vielfalt der eingesetzten Technik für die Wärmeerzeugung. Wir verwenden Erdsonden, thermische Solaranlagen, Rückkühler, grössere und kleinere Wärmepumpen sowie Abwärme aus Wohnungslüftungen. Zudem die Koordination mit PV-Modulen auf räumlich beschränkte Dachflächen. Eine weitere Herausforderung besteht in der Etappierung: Ein Teil der Gebäude wurde schon letzten Winter bezogen und geheizt, während in der Heizzentrale noch Montagearbeiten am Laufen waren und die restlichen Gebäude noch Baustellen waren.

TEC21: Wie funktioniert das Monitoring?

Pietro Savoldelli: Standardmässig werden wir die wichtigsten energetischen Daten über das Leitsystem laufend erfassen und mindestens einmal jährlich gesamthaft mit den geplanten Werten vergleichen. Bei Abweichungen werden der Objektleiter und sein Vorgesetzter informiert. Bei Bedarf können diese intern technische Unterstützung bei Fragen bzw. Ursa­chensuche beanspruchen. Dank der Visualisierung auf dem Leitsystem, der automatischen Aufzeichnung aller wichtigen physikalischen Daten und der grafischen Darstellung derselben kann der Objektleiter später selber den Betrieb der Anlage laufend kontrollieren und überprüfen.

TEC21: Wie erfolgt die Betriebsoptimierung im ersten Jahr?

Pietro Savoldelli: Eine komplexe Anlage wie in Nyon, bei der ganz verschiedene Energiequellen und Erzeuger mit- und nebeneinander funktionieren sollen, bekommt bei uns in den ersten ein bis zwei Betriebsjahren eine Begleitung durch einen erfahrenen Techniker. Das angedachte Konzept kann oft nicht ganz genau in der Regulierung umgesetzt werden: Mit den ersten Betriebserfahrungen ergeben sich Situationen, an die niemand gedacht hat. Und zu guter Letzt sind die Menschen Individuen, die sich ganz unterschiedlich verhalten, was sich auch auf die notwendige Wärmeerzeugung auswirkt – z.B. hat ein Gebäude einen höheren Warmwasserbezug als geplant, ein anderes einen geringeren. Während der ersten Phase wird die Regulierung der Anlage auf Kurs gebracht, wenn notwendig mit einer Anpassung der Programmierung, danach wird weiter beobachtet, und bei Bedarf werden weitere Feinjustierungen durchgeführt.