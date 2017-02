Möbelmesse Köln

Im Januar 2017 fand, wie jedes Jahr, der grosse Möbelzirkus in Köln statt. Die Redaktion von TEC21 präsentiert ihre Favoriten.

Vom 16. bis 22. Januar 2017 fand die imm cologne in Köln statt. Neben einer schier unendlichen Menge an Möbeln, Textilien und Wohnaccessoires wurde das vom New Yorker Designer Todd Bracher gestaltete «Das Haus» gezeigt sowie junge Designer im Rahmen des Pure Talents Contest ausgezeichnet. Dank den vielen Zusatzveranstaltungen sonnte sich die Kölner Innenstadt während einer Woche im Glanz des internationalen Designs. Die TEC21-Redaktion hat aus der Fülle von Neuheiten und Reeditionen ihre Favoriten herausgepickt.