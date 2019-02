Die Rolle des Gebäudesektors in der Energie- und Klimapolitik

Der Nationalrat hat die Revision des CO 2 -Gesetzes verworfen. Nun muss der Ständerat einen Ausweg finden, wie die Schweiz den Klimaschutz verbessern soll. In Fachkreisen wächst der Unmut über die politische Blockade. Der stellvertretende Empa-Direktor skizziert hier einen Lösungsansatz.

Ihren Energiebedarf deckt die Schweiz zu mehr als 70 % aus nicht erneuerbaren Ressourcen wie Erdöl, Erdgas und Uran, die aus ausländischen Quellen stammen. Aufbereitung und Konsum verursachen Treibhausgase; im Inland werden pro Jahr etwa 33 Mio. Tonnen CO 2 ausgestossen. Ziel der schweizerischen Energie- und Klimapolitik ist aber, die künftige Energieversorgung auf ein nachhaltiges Fundament zu stellen. Die Anforderungen aus den drei Nachhaltigkeitsdimensionen Ökologie, Soziales und Ökonomie lauten deshalb: erneuerbar, bezahlbar und sicher.

Der Gebäudesektor ist für die geplante Energietransformation stark gefordert. Aktuell beansprucht er mehr als 40 % des Endenergiebedarfs. Die dazu konsumierten Brennstoffe sind für 35 % der Treibhausgasemissionen verantwortlich. Die Zielwerte sind Gegenstand parlamentarischer Diskussionen über die Revision des CO 2 -Gesetzes. Gemäss Energiestrategie des Bundes soll der Energiebedarf pro Kopf bis 2035 um 43 % sinken (Basisjahr: 2000). Nach dem heute gültigen CO 2 -Ge­setz sind die gebäudebezogenen Treibhausgasemissionen bis 2020 um 40 % (Basisjahr: 1990) zu reduzieren.

Lange Umsetzungszeiten

Im Gebäudebereich sind solche Veränderungen nur langsam umsetzbar, da sie an Renovations- und Ersatzzyklen gekoppelt sind. Umso wichtiger ist ein Verständnis der massgebenden Treiber für Energiebedarf und CO 2 -Emission. Zur Beschreibung der Einflussfaktoren bietet sich die Kaya-Identität in leicht ­modifizierter Form an1 (vgl. Grafik oben und TEC21 23/2018).

Das Ausmass der CO 2 -Emissionen wird einerseits durch technologische Faktoren geprägt, namentlich durch den Anteil fossiler Energie am Energiemix und durch den Effizienzgrad in der Energienutzung. Andererseits prägen sozio­ökonomische Faktoren wie der in­dividuelle Raumbedarf und das Bevölkerungswachstum den Emissionsverlauf. Die Entwicklung des Raumwärmebedarfs lässt sich für Privathaushalte dank ausreichenden Daten detailliert ­analysieren. Zudem verursachen die Haushalte etwa 75 % der gebäude­bezogenen CO 2 -Emissionen.

Stagnierender Raumbedarf

Die technologischen und sozioökonomischen Faktoren entwickeln sich seit 1990 teilweise recht unterschiedlich: Während die Energieeffizienz kontinuierlich verbessert wird, nimmt der Anteil CO 2 -freier Energieträger im Versorgungsmix erst seit 2005 merklich zu. Bevöl­kerung und Pro-Kopf-Raumbedarf sind schon seit 1990 stark angewachsen. Die Bevölkerung nahm um 27 % zu; der spezifische Raumbedarf stieg um 9 %. Interessanterweise lässt sich bei Letzterem aber eine Stagnation seit 2005 beobachten.

Werden die teilweise gegenläufigen Entwicklungen quantitativ zusammengefasst, ergibt sich folgendes Bild: Die «Technologie» ist im Zeitraum 1990 bis 2016 um 48 % besser geworden; das Emissionsziel für 2020 wäre somit heute schon erreicht. Gleichzeitig haben die sozio­ökonomischen Treiber um 38 % zugenommen und einen grossen Teil des Erfolgs zunichte gemacht. Es ist davon auszugehen, dass die CO 2 -Emissionen bis im nächsten Jahr nicht um 40 % reduziert werden können. Die gleiche Annahme gilt für das Ziel im hängigen CO 2 -Gesetz: Der CO 2 -Ausstoss lässt sich bei gleichbleibender Entwicklung kaum bis 2030 halbieren.

Wie gross ist aber die Wahrscheinlichkeit, die Limite zumindest mit ein paar Jahren Verspätung zu erreichen? Dafür ist genauer zu analysieren, welche Einflüsse auf die technologische und sozioökonomische Entwicklung ausschlaggebend sind.

Erhöhung der Abgaben

Die positive Entwicklung der technologischen Treiber beruht auf folgenden Faktoren: eine Regulierung der harmonisierten kantonalen Bauvorschriften (Mustervorschriften der Kantone im Energiebereich MuKEn), die Anreizwirkung des Gebäudeprogramms der Kantone, die Lenkungswirkung einer nationalen CO 2 -Abgabe auf Brennstoffe sowie die Innovation durch fortgesetzte Forschung und Entwicklung. Die Faktoren wirken derart synergetisch, dass die Marktanteile von effizienten und CO 2 -armen technischen Lösungen sukzessive gestiegen sind. Nicht zu unterschätzen ist der grosse Anteil an Neubauten, die laufend dazu kommen. Weil deren Energiekennzahlen deutlich besser sind als im Bestand, ist der durchschnittliche Verbrauch des gesamten Gebäudeparks gesunken.

Damit die Technologie in Zukunft in ähnlichem Ausmass verbessert werden kann, sind die ­bislang bewährten Massnahmen zweifelsohne weiterzuführen. Am effektivsten wäre eine gezielte und fiskalneutrale Erhöhung der Lenkungsabgabe. Die Internalisierung der externen Kosten von CO 2 -Emissionen stellt Kostenwahrheit her, was einen fairen Wettbewerb unter den unterschiedlichen Systemen am Markt fördert.

Eine fiskalneutrale Rückverteilung der Lenkungsabgabe an Private und Firmen kann zudem unerwünschte Nebenwirkungen grossmehrheitlich verhindern. Dieser Ansatz stimuliert Innovationen und macht komplexe Regulierungsmechanismen überflüssig. Im Übrigen wäre dies auch für den Mobilitätssektor (inklusive Luftfahrt) anwendbar, wo die Zielabweichung bei den Treibhausgasemis­sionen deutlich grösser ist als im Gebäudebereich.

Deutlich schwieriger ist es, die Entwicklung im sozioökonomischen Bereich zu prognostizieren. Das Bevölkerungswachstum war in der Vergangenheit primär der Zuwanderung geschuldet. Wie sich diese weiterentwickelt, hängt von in­nen­politischen Entscheiden und politischen und wirtschaftlichen Entwicklungen im ­Ausland ab.

Interessant ist die abgeschwächte Zunahme des Flächenkonsums in den letzten Jahren. Zusätzlich zu den Anstrengungen für ein qualitativ hochstehendes verdichtetes Bauen dürfte ein starker Anstieg der Wohnkosten in den Ballungsgebieten eine wichtige Rolle spielen. Weil zuletzt die Leer­bestände gestiegen sind und die Preise sich stabilisieren oder sogar sinken, ist ein erneuter Anstieg des spezifischen Flächenkonsums aber nicht auszuschliessen. Das Konzept der Suffizienz, das sich auf den indi­viduellen Wohnflächenkonsum bezieht, scheint derweil kaum zu greifen. Politische För­dermassnahmen sind nicht mehrheitsfähig. ­Insofern dürfte sich die sozio­ökonomische Entwicklung wie ­bisher fortsetzen. Der Druck auf die technologischen Faktoren bleibt hoch.

Schwächen im Gesetz

Die Analyse dieser Wechselwirkungen zeigt eine fundamentale Schwäche aktueller Reduktionsvorhaben, darunter auch die Debatte über die CO 2 -Gesetzesrevision: Anstatt alle Faktoren zu berücksichtigen, die die CO 2 -Emissionen bestimmen, wird nur die Technologie betrachtet. Der gesetzgeberische Einfluss auf den effektiven Verlauf der Emissionen bleibt somit beschränkt. Ob die Ziele erreicht werden, ist unsicher.

Ein möglicher Ausweg wäre, die CO 2 -Abgabe fiskalneutral auszugestalten und dynamisch an den Zielerreichungsgrad anzukoppeln. Je stärker die Abweichung wird, desto mehr muss die Lenkungsabgabe steigen, unabhängig davon, ob der Raumbedarf zunimmt oder die ­Bevölkerung übermässig wächst. Damit würde eine bauliche Verbes­serung der Energieeffizienz von Gebäuden, durch Renovation oder Ersatzneubau, ebenso gefördert wie der Austausch fossiler durch erneuerbare Heizsysteme. Der Gebäude­sektor könnte als Ganzes auf Zielkurs gebracht werden.

Ein positiver volkswirtschaftlicher Nebeneffekt wäre die Reduktion der sehr grossen Auslandsabhängigkeit der Schweiz in der Energieversorgung. Wie folgender Vergleich zeigt, liesse sich der aktuelle Geldabfluss stark mindern: Dank den Effizienzverbesserungen im Gebäudebestand haben die Privathaushalte 2017 rund 1.5 Mrd. Fr. weniger für fossile Brennstoffe zum Heizen bezahlt als 1990. Das ist mehr als die Hälfte der aktuellen Wärmeausgaben von 2.6 Mrd. Fr.

Integration externer Kosten

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der Schweizer Gebäudepark in den letzten 25 Jahren grosse technische Fortschritte gemacht hat. Die Treibhausgasemissionen sind gemeinsam mit dem Bedarf an Betriebsenergie gesunken. Allerdings machen sozioökonomische Faktoren die Verbesserung teilweise zunichte. Ein CO 2 -Gesetz, das nur auf technologische Treiber fokussiert, kann deshalb nie garantieren, dass die Klima- und Energieziele der Schweiz erreicht werden. Als viel aussichtsreicher erscheint ein konzeptioneller ­Wandel hin zur konsequenten Integration externer Kosten in die Energiepreise. Damit würde die Förderung von Energieeffizienz und erneuerbaren Energien automatisch attraktiv, ebenso wie weitere Innovationen, ohne dass zusätzliche regulatorische Eingriffe im Gebäudebereich notwendig sind.

