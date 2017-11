Bauten in Kürze: Wohnhaus Kräzernstrasse, St. Gallen

Der zweivolumige Neubau ersetzte ein Gebäude im Westen der Stadt St. Gallen. Der Gestaltungsplan erlaubte ein weiteres Geschoss und ein um 15 m längeres Volumen. Die private Bauherrschaft wollte an der peripheren Lage, am Rand eines Naturschutzgebiets, Mietwohnungen in einem ökologischen Gebäude im höheren Ausbaustandard anbieten. Um diesen ­Gedanken für die Mieter erfahrbar zu machen, entschied sie sich für einen Holzbau.

Die 75 m lange Tiefgarage sowie das Sockelgeschoss sind als Massivbau erstellt. Eine queraussteifende Schotten­strukur aus Holz bildet aufgrund der ­geringen Gebäudetiefe von 13.5 m das Tragsystem darüber. Die Fassade bleibt in Längsrichtung ohne statische Funktion. Aus bauphysikalischen Gründen sind die massiven Treppentürme, die ausserhalb des Dämmperimeters liegen, statisch nicht aktiv. 90 Grad zu den Schotten versetzte Wände sorgen für die horizontale Aussteifung in Längsrichtung. Die Flächenelemente für die Decken haben eine Höhe von 20 bis 24 cm und einen Brandwiderstand REI60.

Die tragenden Schotten sind in zwei verschiedenen Achsabständen angeordnet. Die breiteren, durchgehenden bilden den Wohnraum. Die schmaleren sind durch die in Längsrichtung aussteifenden Wände in Zimmer und Bäder unterteilt. Die raumtrennenden Glasabschlüsse der Nord- und Südfassade sind in unterschiedlichen Tiefen angelegt und begrenzen die Aussenräume bzw. die Laubengänge der Wohnungen.