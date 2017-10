Städtebeschimpfungen

Buchbesprechung

Es tut gut, wenn jemand mal so richtig vom Leder zieht. Und je ungerechter die Beschreibungen ausfallen, desto lustiger ist es zu lesen. Für die Bürger der Schweiz im Allgemeinen und Chur im Besonderen ist es eine Übung in Sachen Toleranz und Humor. Zum Teil sind die Reaktionen empörter Bürgermeister mit abgedruckt und verdeutlichen, wie es um die Haltung zur Freiheit der Künste bestellt war – und häufig auch noch ist. Den Gemeinheiten in allerlei exzellenten Schattierungen entkommt kein Ort. Die Tirade ergiesst sich fein säuberlich nach dem Alphabet geordnet über 52 Städte in ganz Europa, wobei Deutschland naturgemäss am meisten einstecken muss: Ob schattig oder südlich, gross oder zu idyllisch – es ist zu befürchten, dass jedermann zu irgendeiner dieser Städte eine bisher ungetrübte Verbindung pflegt und nach der Lek­türe dementsprechend gekränkt zurückbleibt. Anlass genug, jedwede Anwandlung kleinkariert patrio­tischer Gefühle einmal gründlich zu überdenken und anschliessend abzuschütteln. Zur Leseprobe