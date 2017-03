Deutscher Lichtdesign-Preis 2017: Die Nominierten

34 von 120 eingereichten Projekten wurden in elf Kategorien für den Deutschen Lichtdesign-Preis 2017 nominiert. Möglicherweise ermutigt durch die starke schweizerische Präsenz bei den Preisträgern des letzten Jahres (vgl. «Das rechte Licht»), haben Schweizer Planungsbüros fleissig Projekte eingereicht. Zu den Eingaben, die es auf die Shortlist geschafft haben, gehören unter anderen die Collection Lambert in Avignon (Reflexion AG), der Roche Bau 67 in Basel (Hübschergestaltet GmbH) und das Museum Judengasse Frankfurt (mati AG).

Die sechsköpfige Jury hat zwei Monate lang knapp 80 Projekte aus der Vorauswahl persönlich in Augenschein genommen. «Mit Ausnahme der Kategorie Internationales Projekt sehen wir uns jedes Projekt persönlich an», erklärt Jurymitglied Markus Helle. «Wir verlassen uns weder auf die Fotos noch auf die Projektbeschreibungen, weil wir hundertprozentig sicher sein wollen.»

Mit dem Deutschen Lichtdesign-Preis, der 2017 zum siebten Mal verliehen wird und sich als Indikator für herausragende Beleuchtungslösungen im deutschsprachigen Raum etabliert hat, wollen die Veranstalter der professionellen Beleuchtung von Projekten – als ein wesentliches Modul für die Qualität der gebauten Umwelt – öffentliche Wertschätzung verleihen. Unabhängig von der Grösse des Bauvorhabens setzen Architekten im Bereich der Beleuchtung heute zunehmend auf die Unterstützung von Lichtdesignern, die ihr technisches und gestalterisches Wissen in die Anforderungen an die Beleuchtung einbringen. Auch in der künstlerischen Umsetzung von Konzepten gewinnt Licht als Medium eine immer grössere Bedeutung.

Die Gewinner werden am 11. Mai 2017 in Mannheim bekannt gegeben.

