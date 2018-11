«Schweizer Ingenieurbaukunst 2017/2018»: jetzt vorbestellen!

Die erste Sammlung von exzellenten Bauten, die Schweizer Ingenieurbüros in den Jahren 2015 und 2016 realisiert haben, war ein grosser Erfolg (vgl. «Hommage an die Schweizer Ingenieurinnen und Ingenieure»). Der zweite Band präsentiert nun 25 ausgewählte Bauten, die über 70 Schweizer Ingenieurbüros aller Disziplinen in den letzten zwei Jahren in der Schweiz oder im Ausland realisiert haben. Eine Diskussion über den Wandel der Berufsbilder und die Folgen der Digitalisierung runden das Buch ab.

Die Edition 2017/2018 erscheint Ende November 2018 als dreisprachiges Buch (deutsch, französisch und italienisch) und ist noch bis 29. November zum Subskriptionspreis von Fr. 47.– erhältlich (siehe Kasten unten). Am 30. November 2018 wird das Buch im Andreasturm in Zürich vorgestellt. Vor der eigentlichen Buchvernissage finden Führungen durch den Neubau statt.

Bitte geben Sie bei der Anmeldung an, ob Sie auch an der Führung teilnehmen möchten. Die Anmeldungen zur Führung werden in der Reihenfolge des Eingangs berücksichtigt. 30. November 2018, 17.45 Uhr, Andreasturm Zürich OerlikonAnmeldung bis spätestens 15. November 2018 an event@sia.ch Bitte geben Sie bei der Anmeldung an, ob Sie auch an der Führung teilnehmen möchten. Die Anmeldungen zur Führung werden in der Reihenfolge des Eingangs berücksichtigt.