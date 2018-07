House Tour. Views of the Unfurnished Interior

Adam Jasper (Hrsg.): House Tour. The View of the Unfurnished Interior. Park Books, Zürich, 2018. Texte in Englisch. 168 Seiten, 204 farbige and 174 s/w-Abbildungen. 20 x 29.5 cm. ISBN 978-3-03860-114-2. Fr. 39.–

