Eine Bank mit Gleisanschluss

Projektwettbewerb Altdorf UR: Vernissage und Ausstellung ab Freitag, 27. Oktober

Die Jury hat entschieden, aber noch keine weiteren Details verraten: Das Projekt des Basler Generalplanerteams Buchner Bründler Planer / Proplaning ist Gewinner des Projektwettbewerbs für einen Neubau am Bahnhofplatz in Altdorf UR. Aufgrund der sehr überzeugenden Qualitäten wird der Vorschlag einstimmig zur Weiterbearbeitung empfohlen. Der Projekt­beitrag besteche durch Bestnoten bei den Beurteilungskriterien: eine gute städtebauliche Setzung sowie ein überzeugendes Nutzungs- und Erschliessungskonzept, wird in der Medienmitteilung formuliert. Der Neubau, der als Bahnhof und als Dienstleistungsgebäude genutzt werden soll, ist Kernelement des Entwicklungsschwerpunkts Urner Talboden (vgl. «Kann Uri Anschluss halten?») und des ÖV-Konzepts, den Kanton Uri mittelfristig an den NEAT-Fernverkehr anzuschliessen.

Bislang ist erst das Siegerprojekt publiziert worden. Die weiteren Plätze belegen: ARGE Huber Waser Mühlebach Architekten / L. Baumann Architektur, Luzern (2. Rang); Penzel Valier AG, Zürich (3. Rang) sowie ARGE HSSP AG / Hosoya Schaefer Architects AG, Zürich (4. Rang). An einer öffentlichen Ausstellung vom 27. bis 29. Oktober (Zeughaus Altdorf, jeweils 14–20 Uhr) werden diese und alle weiteren Projekte aus der zweiten Auswahlrunde präsentiert.

Regionalwirtschaftische Anliegen

Der Neubau soll einen architektonischen Akzent etwas abseits des historischen Kerns von Altdorf setzen. Zudem wird das auch als «Kantonsbahnhof» bekannte Projekt städtebauliche, wirtschaftliche und verkehrstechnische Anliegen verknüpfen; Letzteres im Sinn eines ebenfalls an diesem Standort auszubauenden, regionalen Mobilitätsdrehkreuzes. Das neue Dienstleistungszentrum soll langfristige und flexible Nutzungsvarianten für Unternehmen mit unterschiedlichen Bedürfnissen und vielfältigen Ansprüchen bieten. Darüber hinaus besteht das Ziel, innerhalb des Gebäudes Synergien zwischen den einzelnen Unternehmungen zu ermöglichen.

Der Neubau ist im Terminprogramm der SBB ebenfalls ein wichtiger Baustein. Ab Herbst 2019 bis Ende 2021 soll der Kantonsbahnhof realisiert werden – darauf haben sich die Urner Kantonalbank und die Bundesbahnen SBB in einer gemeinsamen Vereinbarung geeinigt.

Der anonyme Projektwettbewerb wurde im selektiven Verfahren für Generalplaner-Teams durchgeführt. Aus 34 Bewerbungen sind neun Generalplanerteams, darunter zwei Nachwuchsteams, präqualifiziert und zur ebenfalls anonymen 2. Phase eingeladen worden. Das Projekt der ARGE Buchner Bründler Planer / Proplaning wird zur Weiterbearbeitung empfohlen; der zweite Preis ist ein Ankauf und geht an ein Nachwuchsteam aus dem Kanton Uri.

Info:

Ausstellung Projektwettbewerb Neubau Bahnhofplatz 1 Altdorf

Zeughaus Altdorf (am Lehnplatz)

27.–29. Oktober, jeweils 14–20 Uhr

