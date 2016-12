Den demografischen Wandel im Blick

Design Preis Schweiz

1991 zum ersten Mal ausgetragen, ist der Design Preis Schweiz heute eine anerkannte Institution der Schweizer Designwirtschaft. Der Wettbewerb richtet sich an Schweizer Designschaffende, Marken, Unternehmen und Institutionen, die hier oder im Ausland tätig sind, sowie an ausländische Designer, die in der Schweiz studieren, arbeiten oder für Schweizer Unternehmen tätig sind.

Im biennalen Rhythmus werden Höchstleistungen aus allen wirtschaftsrelevanten Designdisziplinen ausgezeichnet. Der Betrachtung von Design als Wirtschaftsfaktor mit hoher gesellschaftlicher, sozialer und nachhaltiger Relevanz sind wir verpflichtet und zeichnen qualitativ hochstehende Designleistungen aus, die Innovationskraft, Können, Werte und Identität verkörpern. Die Jury versteht innovatives Design als Ergebnis eines integrierten Entwicklungsprozesses, der die Möglichkeiten der Wertschöpfungskette zusammenfügt.