«Best of Bachelor 2017» verliehen

Über 300 Studierende des Bauingenieurwesens schlossen 2017 ihr Bachelorstudium an einer Schweizer Fachhochschule erfolgreich mit einer Arbeit ab. 20 dieser Bachelorarbeiten wurden von den zehn Hochschulen ausgewählt und für den «Best of Bachelor»-Preis nominiert. Nur zehn – eine je Hochschule – erhalten letztlich den begehrten Preis. Die feierliche Preisverleihung fand am 12. Januar 2018 im Landesmuseum Zürich statt.