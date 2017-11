Bauten in Kürze: Wohnhaus Röschstrasse, St. Gallen

Die Parzelle befindet sich an leichter Hanglage in der Stadt St. Gallen. Im 2 1/2- geschossigen, bis auf die Bodenplatte des Erdgeschosses rückgebauten Vorgängerbau waren Büros, Wohnungen und Gewerbe untergebracht. Die Bauordnung erlaubte zwei weitere Stockwerke und ein Attikageschoss. Weil sich der Ort zum Wohnquartier wandelte, entschied sich die Bauherrschaft, einen reinen Wohnbau zu planen. Das Stützenraster des alten Massivbausockels von 5.18 × 5.84 m wurde in der Holzaufstockung übernommen.

An jeder Fassadenseite bilden liegende und stehende, in den Ecken verbundene Brettsperrholzplatten eine steife, vierendeelartige Rahmenkonstruktion. In Querrichtung wirken zwei statisch miteinander verbundene Wände zwischen zwei Stützen aussteifend im Bereich des Gebäudeschwerpunkts. Zwischen den Unterzügen sind mit Schubstählen verbundene Deckenelemente eingehängt. Die Lignatur-Flächenelemente mit einer Elementhöhe von 20 bis 24 cm haben ­einen Brandwiderstand REI60 und sind mit Lichtschutz und weisser Lasur behandelt. Indem die vertikalen Elemente über die gesamte Höhe vorgängig aufgestellt wurden, entstanden nur wenige Knotenpunkte in der aussteifenden Fassadenkonstruktion. Anschliessend wurden die Brüstungselemente sowie Stützen und Unterzüge geschossweise eingesetzt.

Der Wohnungsspiegel fügt sich in den freien Stützengrundriss ein. Die einzige zu befolgende Regel war, Wohnungstrenn­wände aus bauphysikalischen Gründen unter die Unterzüge zu planen. Strukturelle Elemente wie Unterzüge, Stützen und Deckenelemente blieben unverkleidet und prägen die Räume.