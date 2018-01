Wohnüberbauung Casinostrasse, Dübendorf

Bachelorthesis Hochschule für Technik Rapperswil

Praxisbezogen ist die Aufgabenstellung für Da­niela Meier, und ingenieurmässig praxisgerecht löst sie sie. Für drei Mehrfamilienhäuser in Dübendorf erarbeitet sie ein Tragwerkskonzept und stellt nötige statische Berechnungen relevanter Bauteile an. In klarer Darstellung geht sie schrittweise an die Untersuchung heran: In einem FE-Programm modelliert sie eines der drei nahezu baugleichen Gebäude in 3-D. Die notwendigen Modellierungen werden begründet, und mittels überlegter, einfacher Handrechnungen plausibilisiert sie die Ergebnisse aus dem FE-Programm. Zur Erfüllung des Erdbebennachweises, der mithilfe des Ersatzkraftverfahrens erfolgt, schlägt Daniela Meier eine neue, symmetrische Anordnung der Erdbebenwände vor. Interpretationen der Berechnungsresultate und in der Praxis sehr wichtige Sensitivitätsanalysen sind ebenfalls Bestandteil der umfassenden, übersichtlich und ansprechend gestalteten Arbeit.

