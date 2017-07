Buchbesprechung

«Bauwerke können Kunst sein. Selbstverständlich müssen sie auch tragen.» Die Worte von Stefan Polónyi ­stehen für den Erfolg seiner Falt- und Schalenkonstruktionen sowie Bogentragwerke in Stahlbeton ab den 1960er-Jahren. Der ungarische Bauingenieur gründete 1957 ein Büro in Köln und wurde 1965 zum Professor an der TU Berlin berufen. Polónyis Tragwerke sind gestalterisch und funktional eindrücklich, etwa die Bogenbrücke in Gelsen­kirchen oder die Bahnhofshalle in Köln. Das Buch ist eine umfassende Zusammenstellung seines Wirkens. Geschichtliche Erläuterungen, Schriften zu Vorträgen und Reden zeigen seinen bedeutenden Einfluss in Lehre und Forschung.

Angaben zur Publikation

Stefan Polónyi: Wie man Architektur zum Tragen bringt.

Klartext, Essen 2016, 368 S., 19.5 × 25.5 cm, gebunden, ISBN 978-3-8375-1503-9, Fr. 48.50 Bücher bestellen

