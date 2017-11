Bauten in Kürze: Heilpädagogische Schule, Lyss BE

Beton und Holz prägen den architektonischen Ausdruck des Neubaus der Heil­pädagogischen Schule in Lyss. So­ckel­ge­schoss und Erschliessungsbereiche sind aus Beton, die Zimmerschichten in den Ober­geschossen aus Holz. Um eine kurze Montagezeit zu gewährleisten, wurden sie als tragende Teile vorgefertigt. Die Fassade aus Douglasienholz ist als geschlossene Schicht ausgeführt, und eine Vorvergrauungsbehandlung beugt der Verwitterung vor.

Geschossweise an den Korridorkern angebunden, sichert die Konstruktion der Zimmerschichten die Stabilität. Die Aussenwände in Rahmenbauweise mit integrierten Brettschichtholzstützen lei­ten die Lasten vertikal ab. Die Decken bestehen aus einer Holz-Beton-Verbundkonstruktion, was den Brand- und Schallschutz, bei geringer Deckenstärke, optimal erfüllt. Da die Decken die gesamte Zimmertiefe von 7.60 m überspannen, ist eine spätere Umnutzung möglich, denn die Trennwände können so in nichttragender Leichtbauweise ausgeführt werden. Der Holz-Beton-Verbund der Decken erfolgt über eine schubfeste Kervenverbindung. Die Betonplatte wird vollflächig belastet, die darunterliegenden Rippen aus Brettschichtholz mit einer Breite von 500 mm sind im Abstand von 1.2 m an­geordnet, sodass 700 mm Hohlraum für haustechnische Installa­tionen und für raumakustische Mass­nahmen bleibt. In die Rippendecken­konstruktion des Dachs sind anstelle von Beton Furnierschichtplatten eingesetzt, was einen stringenten Bauablauf ohne Betonier­arbeiten und Notdach gewährleistete.