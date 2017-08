Europäisches Kulturerbejahr 2018

Unter dem Motto «Sharing Heritage» findet 2018 ein europäisches Kultur­erbejahr statt. In der Schweiz steht es unter dem Patronat von Bundesrat Alain Berset. Unter Leitung von Vorstandsmitglied Anna Suter wirkt der SIA im Trägerverein des Kultur­erbejahrs mit, der die nationale Schweizer Kampagne steuert.

Der SIA möchte das Kultur­erbejahr nutzen, um das Verhältnis von baukulturellem Erbe und zeitgenössischer Baukultur zu thematisieren. Mehr als die Hälfte der SIA Sektionen, drei SIA-Berufsgruppen und mehrere SIA-Fachvereine werden sich mit einer Veranstaltung oder einem anderen Beitrag beteiligen. Das genaue Programm ist noch in Arbeit. Fest steht aber schon, dass es Kooperationen mit externen Partnern geben wird. So hat die Sektion Thurgau eigens einen runden Tisch einberufen. Eine gemeinsame Programmbroschüre, die Ende Februar 2018 vorliegen soll, wird die SIA-Aktivitäten bündeln. Ausserdem lanciert der SIA kommunikative Begleitmassnahmen.

Ein Höhepunkt des Kultur­erbejahrs wird eine Konferenz der europäischen Kulturminister zur Baukultur am Rand des WEF 2018 in Davos sein. Die Kulturminister werden dort eine Erklärung zur Baukultur abgeben (Davos Declaration). Um die Deklaration vorzubereiten, hat das Bundesamt für Kultur eine zehnköpfige europäische Redaktionsgruppe ins Leben gerufen. Ein Mitglied ist Claudia Schwalfenberg, die Verantwortliche Baukultur des SIA. Der SIA ist die einzige Schweizer Institution, die in der Redaktionsgruppe vertreten ist.

Mehr Informationen zum Europä­ischen Kulturerbejahr 2018 in der Schweiz finden sich unter www.kulturerbe2018.ch

