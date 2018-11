Dynamik am Seeufer

Editorial

Weil sie für Flora und Fauna wertvolle Lebensräume darstellen, sind die Ufer unserer Seen geschützt. Bauen ist in diesen sen­siblen Zonen grundsätzlich verboten. Doch viele Ufer an Schwei­zer Seen sind irgendwann einmal aufgeschüttet und begradigt worden und deshalb eigentliche Kunstbauten. Solche Uferanlagen müssen regelmässig instand­­ gesetzt werden. Bisweilen ist es möglich, sie zu ­renaturieren, aber oft sind neuerliche harte Ver­­bau­ungsmassnahmen unumgänglich.

Sie schützen die Uferlinie vor der Kraft der Wellen. Und um der Sicherheit, der Attraktivität oder den Ansprüchen von Tourismus und Naherholung gerecht zu werden, sind eben­so massive Bau­werke erforderlich. Gleichwohl hat die Sensibilität dafür zugenommen, dass ­wei­chen Verbauungen mehr Platz einzuräumen ist. Auch den gesetzlichen ­Auftrag zur öko­logischen Aufwertung gilt es zu ­erfüllen.

Den Ingenieuren stellt sich damit eine grosse Herausforderung: Bei der Planung zeitgemässer Uferprojekte treffen ökologische, architekto­ni­­sche, politische und technische Themen aufeinander. Auch die Bevölkerung möchte mitreden und die See­ufer als Erlebnis- und Erholungsräume nutzen. Daraus können ­kontroverse Debat­ten und lange Planungsprozesse entstehen. Mit Umsicht lässt sich vieles miteinander und innerhalb gesetzlicher Leitplanken vereinbaren. Letztlich helfen solche Ab­wägungen mit, wesentliche Aspekte unter Zeit- und Kostendruck angemessen zu berück­sichtigen. In diesem Sinn: auf zu neuen Ufern – aber mit Bedacht!

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.