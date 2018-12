Die neue Flindt Wandleuchte von louis poulsen

Wie schon Christian Flindts Pollerleuchte zeichnet sich ebenso die Wandleuchte durch den Lichtaustritt aus einer Öffnung im oberen Bereich aus. Zwei LED-Leuchtmittel leiten das Licht von dort aus über die Vorderseite nach unten. So entsteht ein zart leuchtender Ring aus reflektiertem Licht an der Leuchtenkante. Ein Teil des Lichts wird zudem nach oben und hinten verteilt, wodurch ein indirekter Lichtanteil in Form eines Halbmonds entsteht.

Die Flindt Wandleuchte kann je nach gewünschter Wirkung und Position in jeder Höhe angebracht werden. In Innenräumen eignet sie sich ideal für Eingangsbereiche sowie Flure, Treppenhäuser und andere Räume, die eine sanfte Beleuchtung erfordern. Im Aussenbereich lässt sie sich genauso an Wänden anbringen, um Terrassen, Höfe, Einfahrten und natürlich ebenfalls Gebäude und Mauern selbst zu beleuchten.

Versionen/ Abmessungen: Ø 200 mm, Ø 300 mm, Ø 400 mm

Ausführung: Alufarben, Weiss oder Corten. Strukturierte Oberfläche, pulverbeschichtet.

Louis Poulsen Switzerland AG | 6004 Luzern | www.louispoulsen.com/ch

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.