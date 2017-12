Die Baubranche trifft sich in Basel

Swissbau 2018

Die Swissbau 2018 steht zum ersten Mal überhaupt unter einem übergeordneten Motto. So heisst es im Januar in Basel: «Collaboration – alle zusammen oder jeder für sich?». Im Zentrum steht die Digitalisierung mit all ihren Facetten und Herausforderungen für die Baubranche. Nebst den beiden bekannten Formaten Ausstellung und Swissbau Focus präsentiert die Messe die Sonderschau Swissbau Innovation Lab.

An der grössten Baumesse der Schweiz präsentieren rund 1000 Aussteller ihre Produkte und Dienstleistungen zu den Themen Planen, Bauen, Nutzen & Betreiben. Im Zentrum steht der Lebenszyklus eines Bauwerks, verteilt auf die Bereiche Planung, Rohbau und Gebäudehülle, Gebäudetechnik sowie Innenausbau.

Swissbau Focus ist das Veranstaltungs- und Netzwerkformat der Swissbau – an rund 70 Veranstaltungen wird diskutiert, Fachwissen vermittelt und sich vernetzt.

Die zentralen Elemente des Innovation Lab sind das Innovation Village und der iRoom. Im iRoom können Besucherinnen und Besucher ein der Realität nachempfundenes Bauprojekt aktiv mitgestalten. Dabei werden Augmented-Reality-Technologien eingesetzt. Im Innovation Village präsentieren Hersteller, Opinion Leaders, Planer und Forscher ihre neuesten Produkte und Lösungen rund um das Thema «Digitales Bauen».

Messe Basel, 16. bis 20. Januar 2018

Dienstag bis Freitag 9 bis 18 Uhr, Samstag 9 bis 17 Uhr

www.swissbau.ch

