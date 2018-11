Bauten in Kürze: Büro- und Produktionsbau, Winterthur ZH

Die drei Gebäude der Firmen Baltensperger und 3-Plan Haustechnik in Oberwinterthur zeichnen sich durch ihre ressourcenschonende Konstruktionsweise, ein inno­vatives passives und aktives Energiekonzept und einen hohen Vor­fabrikationsgrad der Bauteile aus. Ihre Energieeffizienz übertrifft die gesetzlichen Vorgaben. Das Ensemble umfasst das 100 m lange Produktionsgebäude in Beton-­Holz-Mischbauweise (A1) und den fünfgeschossigen Bürobau in Holz-Modulbauweise (A2) der Firma ­Baltensperger sowie den Beton-Skelettbau (A3) der Firma 3-Plan. Das Bürogebäude (A2) mit einer Fassade aus vor­vergrauter Weisstanne ist oberhalb des Umschlagplatzes in einer Holz-Modulbauweise konstruiert, was die Bauzeit reduzierte. Im Innern gliedert die sichtbare Struktur aus Baubuche den Raum. Für optimale Nachtauskühlung nutzt das 3-Plan-Gebäude den Kamineffekt mittels motorisch gesteuerten Lüftungsflügeln. Die Nutzer können zudem mit manuellen Lüftungsflügeln das Raumklima individuell steuern.

Am Bau Beteiligte

Bauherrschaft: Baltensperger und 3-Plan Haustechnik, Winterthur

Architektur: BGP Bob Gysin Partner Architekten, Zürich

Statik: Wetli Partner, Winterthur

Gebäudetechnik, Brandschutz, Energie,

Nachhaltigkeit: 3-Plan Haustechnik, Winterthur

Holzbau: Baltensperger, Winterthur Gebäude

Grundstück: 12 700 m2

Nutzfläche: A1: 5700 m2,, A2: 3500 m2;; A3: 3700 m2; für 167–235 Arbeitsplätze.

Volumen: A1: 51 000 m3; A2: 14 500 m3; A3: 12 400 m3;

Gebäudehüllzahl: A1: 2.4; A2: 1.4, A3: 1.0

Label: A1 und A2 Minergie und Minergie-P, Primäranforderungen eingehalten, nicht zerti­fiziert,

A3 Minergie-P-Eco-zertifiziert

Auszeichnungen: Arc Award 2016 Kategorie BIM; best architects 19 Holz und Konstruktion

Konstruktionsart: A1 Beton-Holz-Mischbau; A2 Holz-Modulbauweise; A3 Beton-Skelettbau

Fassade: A1 Holzlamellen; Fassadenlattung, A2 Holzbau-Module; A3 Glasfaserbeton Daten

Planungs- und Bauzeit: 2014–2017 Kosten

Gesamtkosten (BKP 1–9).: 29.5 Mio CHF

Holz­-Modulbau: 3 Mio CHF A2

Fassade- und Innenräume: 2.5 Mio CHF A1–3 Der Artikel ist erschienen im Sonderheft «Stadt aus Holz IV – Megatrends als treibende Kräfte», ein Projekt im Auftrag des Bundesamtes für Umwelt (BAFU) und in Zusammenarbeit mit Wüest Partner. Weitere Artikel mit zusätzlichen Bildern und Plänen sowie weitere Beiträge zum Thema Holz haben wir in einem E-Dossier zusammengestellt.