16. Architekturbiennale eröffnet

Unter dem Motto «Freespace» wurde am 26. Mai die 16. Architekturbiennale in Venedig eröffnet. Bereits einige Tage vorher fanden die Preview Days statt, bei denen wir erste Eindrücke sammeln konnten. Wir haben Vernissagen, Pressekonferenzen und Einweihungen besucht, feierlichen Eröffnungszeremonien und tiefgründigen Vorträgen beigewohnt, die von Yvonne Farrell und Shelley McNamara kuratierte Hauptausstellung besichtigt, Länderpavillons aus aller Welt betrachtet und mit engagierten Exponenten gesprochen. Wir haben diskutiert, gestritten und gestaunt, uns Meinungen gebildet und wieder verworfen. Nun machen wir uns daran, all das zu überarbeiten, um es aufs Papier zu bringen bzw. online zu stellen.

In den nächsten Wochen berichten wir auf espazium.ch und in den Zeitschriften TEC21, TRACÉS und Archi ausführlich über das Grossevent der internationalen Architekturszene. Die Biennale-Ausgaben erscheinen im Juli – doch die Online-Berichterstattung hat bereits begonnen: Unser E-Dossier wird laufend mit Artikeln, Reportagen, Interviews, Bildstrecken, Kommentaren und Videos ergänzt. Erste Impressionen finden Sie in der Galerie. Viel Spass beim Stöbern!