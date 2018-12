Tragbares Licht: «Come together» von Artemide

Der hohle, schlanke Leuchtenkörper aus transparentem Kunststoff ist aus einem Guss geformt und beherbergt ein innenliegendes Gehäuse in den Farben Weiss, Kupfer oder Aluminium. Darin verbirgt sich das LED-Leuchtmittel. Mit ihren 400 g und der griffigen Form passt «Come together» in jede Tasche und lässt sich überall hin mitnehmen. Die Leichtigkeit der Form steht im Kontrast zur starken Lichtleistung: Mit einem Wirkungsgrad von 85 Prozent und drei Dimmstufen bringt die Leuchte ein angenehm warmweisses Licht in jedes Dunkel und an jeden Ort.



Der Akku mit einer Laufzeit von acht Stunden lässt sich per USB-Ladekabel in nur drei Stunden wieder vollständig aufladen. Mobil, lange leuchtend und schnell wieder aufgeladen: «Come together» ist für alle interessant, die das Licht von der Steckdose befreien wollen – und das nicht nur zur Winterzeit.

Spezifikationen

Anwendungsbereich: Innenbeleuchtung | Design: Carlotta de Bevilacqua

Lichtquellen: 1 LED | Watt: 3.6 W | Lichtstrom: 360 lm | Farbtemperatur: 3000 K

Länge: 10 cm | Höhe: 26.9 cm | Gewicht: 0.4 kg



Artemide Illuminazione S.A. | 8048 Zürich | www.artemide.com/de

