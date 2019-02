Neue Mitglieder gesucht

Die SIA-Normenkommission SIA 2062 Integration von Photovoltaik in Gebäuden und die CH-Begleitkommission BK 442 Building In­formation Modelling suchen neue Mitglieder.

Durch die Mitarbeit in einer SIA-Kommission haben Sie die Möglichkeit, Ihr Wissen einzubringen und an der Gestaltung der Arbeitsgrundlagen der Baubranche mitzuwirken. Gleichzeitig profitieren Sie vom Fachwissen der Kolleginnen und Kollegen, erweitern Ihr berufliches Netzwerk und bauen sich über die Jahre einen Wissensvorsprung auf. Als Mitglied einer SIA-Kom­mission haben Sie zudem die Chance, Ihren Bekanntheitsgrad und Ihr fachliches Ansehen in der Baubranche zu steigern.

Wir freuen uns besonders auf Bewerbungen von Frauen. Ausführliche Informationen zur Aufgabe und zum Anforderungsprofil unter www.sia.ch/vakanzen



