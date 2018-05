Interview mit Wettbewerbssieger Rafael Zulauf von «Kollektiv Marudo»

«Unverhoffter Gewinn»

Herr Zulauf, was waren die wich­tigsten Prämissen für den Entwurf «Ecole de Soleure»?

Am wichtigsten war sicherlich der Umgang mit dem Bestand von 1992 – einem spannenden, selbstbewussten Schulbau mit grosszügiger Umgebungsgestaltung. Diese Situation wollten wir nicht zerstören, sondern stärken und weiterstricken. Eine weitere Prämisse für unseren Entwurf waren die pädagogischen Erläuterungen in der Aufgabenstellung des Wettbewerbs und wie wir darauf eine architektonische Antwort finden können. Unsere Aufgabe ist es, für die zukünftigen Nutzer eine Struktur und ein Gefäss zu entwickeln, das der heutigen Zeit und Flexibilität an Lehr-, Lern- und Aufenthaltsräumen gerecht werden kann.

Was gab den Anstoss für das sprechende Kennwort?

Uns war schon bei vorangegangenen Wettbewerben wichtig, dass das Kennwort die Haltung des jeweiligen Projekts erahnen lässt. In diesem Fall der Schulhauserweiterung war es sogar eine Sammlung passender Analogien. Erstens ist es auf die bekannte «Solothurner Schule» mit den Architekten Fritz Haller, Franz Füeg, Max Schlup, Alfons Barth und Hans Zaugg zurückzuführen.

Zweitens haben die oben genannten Archi­tekten oft Projekte miteinander entwickelt, ohne dass sie ein gemeinsames Büro führten – genau wie wir bei der Wettbewerbseingabe.

Drittens, und das bezieht sich dann letztendlich auf die Idee des Entwurfs, soll die Schulhauserweiterung eine flexible, vorfabrizierte Struktur und mit ihr eine klare architektonische Haltung verkörpern.

Wie ist die Zusammenarbeit von «kollektiv marudo» entstanden?

Wir sind drei langjähige Freunde, die die Leidenschaft für Architektur teilen. Wir haben eine intensive Ausbil­dung an der ETH Zürich genossen, die uns geprägt hat. Diese Zeit hat uns immer wieder veranlasst, an offenen Architekturwettbewerben teilzunehmen. Nach einem zweiten Preis im vergangenen Sommer für einen Innenausbau eines Cafés im Zürcher Kreis 4 ist es uns dieses Frühjahr unverhofft gelungen, den offenen Wettbewerb für die Schulhauserweiterung Brühl in Solo­thurn zu gewinnen. Dieser Wettbewerbs­gewinn hat nun dazu geführt, dass wir unser eigenes Büro unter dem Namen «kollektiv marudo» gründen konnten.