Case Design – eine Schule in Indien entsteht

Am Projekt Beteiligte

Gründer und Leiter der Schule: Roopa Purushothaman und Joseph Cubas

Architekten: Case Design – Samuel Barclay, Anne Geenen, Dhwani Mehta, Shoeb Khan, Ami Matthan, Paul Michelon, Farhaan Bengali, Simone Picano, Chirag Bhagat, Ketaki Raut, Ji Min An, Tofan Rafati

Projektmanagement: AMs Project Consultants

Bauingenieure: Strudcom Consultants

Klimaingenieure: Transsolar Klima Engineering, New York

Baumeister: Vaichal Constructions

Innenausbau: Mortar Constructions

Farbgestaltung: Malene Bach

Mobiliar: Case Design und Vishwakarma Furniture

Umgebung: Hemali Samant

Case Design

Das Büro «Case Design» wurde von Samuel Barclay 2013 begründet. Er hatte in den USA Architektur und Ingenieurwissenschaften studiert und von 2006 bis 2013 im Studio Mumbai bei Bijoy Jain gearbeitet. Die aus den Niederlanden stammende Anne Geenen beteiligt sich ebenfalls seit Beginn an diesem grossen Projekt für die Avasara Akademie.

Buch zur Ausstellung

Case Design – A School in the Making. Mit Interviews mit am Projekt «Avasara Academy» Beteiligten. In englischer Sprache, 21 x 29.7 cm, broschiert, 118 S., farbige Abb. Lausanne, Archizoom (EPFL ENAC, School of architecture, civil and environmental engineering). 39 Fr.