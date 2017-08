Wettbewerbe im Gespräch

Zum neunten Mal veranstaltet die Kommission SIA 142/143 für Wettbewerbe und Studienaufträge gemeinsam mit dem Kanton und der Stadt Zürich einen Workshop zur Wettbewerbspraxis. Da Studienaufträge, insbesondere Verfahren ohne Folgeaufträge wie Testplanungen, immer mehr an Bedeutung gewinnen, aber sehr anspruchsvoll in der Durchführung sind, greift der Workshop anhand von Referaten und aktuel­len Beispielen diese Thematik auf. Im Anschluss findet in Kooperation mit der Zeitschrift Hochparterre eine Podiumsdiskussion zum Thema statt.

Wann: 15.11.2017, Workshop 14–18 Uhr, Podiumsdiskussion 19–20.30 Uhr

Wo: Volkshaus Zürich, Stauffacherstrasse 60.

Für den Workshopteil wird um Anmeldung gebeten via: form@sia.ch ; der Eintritt ist frei.

