Pro Helvetia und der SIA laden zu einer Diskussion über «Svizzera 240» ein, das von einer Jury für den Pavillon der Schweiz an der Architekturbiennale 2018 in Venedig ausgewählte Projekt. Auftakt der Roadshow ist am 9. November um 19 Uhr im S AM Basel. Es referieren Alessandro Bosshard vom Kuratorenteam und Jurymitglied Marco Bakker. Sie diskutieren anschliessend mit Anna Jessen und S AM-Direktor Andreas Ruby. Die Moderation liegt bei Claudia Schwalfenberg.

Der Eintritt ist frei. Nähere Informationen unter www.sia.ch/de/themen/baukultur/biennale

