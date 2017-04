Projektstopp in Weesen

Projekt- und Investorenwettbewerb Café am See in Weesen SG

Der Gemeinderat von Weesen am Walensee stoppt das Projekt «Café am See». Die IG «Kein Koloss» torpedierte erfolgreich das Siegerprojekt von Dietrich Schwarz aus dem Wettbewerb für Architekten und Investoren. Was bleibt, ist ein Scherbenhaufen.

Die Gemeinde Weesen besitzt nahe dem Dorfkern zwischen Hauptstrasse und Seepromenade zwei unbebaute Grundstücke. Diese sollen mit einer qualitativ hochstehenden Wohnüberbauung mit öffentlichem Gastronomiebetrieb bebaut werden. Dazu führte die Gemeinde im vergangenen Jahr einen Wettbewerb für Architekten und Investoren durch.

Im August 2016 empfahl das Preisgericht einstimmig den Beitrag von Dietrich Schwarz Architekten aus Zürich zur Weiterbearbeitung. Im Jurybericht heisst es dazu: «Gesamthaft kann das Projekt ‹Churfirsten› trotz oder gerade mit seiner markanten Silhouette einen neuen Ort am See für Weesen schaffen. Die Gewerbe- wie auch Wohnungsnutzung ist gekonnt entworfen und nutzt den Standort am See optimal. Für die Gemeinde Weesen kann ­dieser überzeugende Entwurf eine grosse Chance werden, mit einem neuen Anziehungspunkt, der in die Region ausstrahlt.»

Argwohn und Ängste

Lange Zeit schlug dieses Projekt ­keine ­grossen Wellen, auch die Auflagefrist im Sommer verstrich ohne Einsprachen. Doch dann sammelte die Interessengemeinschaft «Kein Koloss» zwischen Oktober und Dezember 2016 1700 Unterschriften gegen das Projekt – rund hundert mehr, als die Gemeinde Einwohner hat. Der Wechsel des Investors sorgte ebenfalls für Unruhe: Die Swiss Property Development Group aus Zürich zog sich nach dem Wettbewerbsgewinn zurück, unter anderem weil sie weitreichende finanzielle Sicherheiten der Gemeinde bei der Vermietung des Restaurants verlangte. Als neue Investorin sprang die Pen­sionskasse der Technischen Ver­bände PTV ein. Dann doppelte die St. Galler Denkmalpflege nach, indem sie das Siegerprojekt öffentlich kritisierte. Konkret bemängelte sie die Einbindung des Neubaus ins Ortsbild1 – Letzteres ist im Inventar der schützenswerten Ortsbilder der Schweiz (ISOS) verzeichnet.

Wie weiter?

Am 23. Februar 2017 gab der Gemeinderat bekannt, das Projekt «Café am See» per sofort zu stoppen (vgl. Interview unten) – dies trotz einer Überarbeitung inklusive Höhenreduktion durch die Architekten. Dietrich Schwarz behält sich juristische Schritte vor. Sollte er Recht bekommen, stünde dem Büro gemäss Ordnung SIA 142 ein Betrag zwischen der Hälfte und dem anderthalbfachen der Preisumme zu – in diesem Fall also zwischen 35 000 und 105 000 Franken, je nachdem, wie die Gemeinde das Projekt weiterverfolgt. Wird der Auftrag an Dritte vergeben oder der Beitrag weiterverwendet, bekommt der Sieger drei Viertel der Gesamtpreissumme. Treffen beide Bedingungen zu, ist es eineinhalbmal die Gesamtpreissumme. Verzichtet der Auftraggeber definitiv auf die Realisierung des Bauvorhabens, beträgt die Entschädigung die Hälfte der Gesamtpreissumme.

So oder so – mit dem Projektstopp in diesem Stadium hat sich die Gemeinde keinen Gefallen getan.

Anmerkung

1 Olivia Tjon-A-Meeuw, «Gemeinderat rechtfertigt Projektstopp mit Denkmalschutz», in: Zürichsee-Zeitung, Ausgabe Obersee, 25. Februar 2017.