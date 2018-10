Neue Normen prSIA 181 und prSIA 282

Der SIA unterbreitet die Entwürfe zur Norm prSIA 181 Schallschutz im Hochbau und zur Norm

prSIA 282 Flüssig aufzubringende Abdich­tungen – Produkte- und Baustoffprüfung, Leistungsbeständigkeit zur Vernehmlassung.

Die Entwürfe stehen auf der SIA-Webseite zur Verfügung: www.sia.ch/vernehmlassungen. Für die Stellungnahme wird darum gebeten, ausschliesslich die dort bereitstehenden Word-Formulare zu verwenden. Andere Formate (Briefe, PDF usw.) werden nicht berücksichtigt.

Die Stellungnahme zur Norm prSIA 282 Flüssig aufzu­bringende Abdichtungen – Produkte- und Baustoffprüfung, Leistungs­beständigkeit ist per E-Mail bis zum 14. November 2018 an folgende Adresse einzureichen: VL282@sia.ch. Die Stellungnahme zur Norm prSIA 181 Schallschutz im Hochbau ist per E-Mail bis zum 31. Dezember 2018 an folgende Adresse einzureichen: VL181@sia.ch