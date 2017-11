Bauten in Kürze: Montagehalle Flugzeugbau, Stans NW

In Stans wurde für die Pilatus-Flugzeugwerke die neue Montagehalle «Halle 25» erstellt. Die Holzkonstruktion überdacht eine Fläche von 52 × 120 m stützenfrei. Eine Krananlage bedient den ganzen Bereich, und an der Quer- wie an der Längsseite finden sich grosse Toranlagen.

Das Tragwerk aus drei Primärträgern in Form von Bogenbindern aus Schweizer Brettschichtholz wurde in je zwei Teilen angeliefert und vor Ort zusammen­gebaut. Diese Träger sind durch eine Stahlkon­struktion unterspannt und lagern auf den quer dazu verlaufenden Fachwerkträgern und den angrenzenden Betonwänden des Büro- und Werkstatttrakts sowie auf Stahlbetonstützen auf. Die drei längs zur Halle liegenden Fachwerk­träger mit ihrer Gesamtlänge von total 120 m (Höhe 4.5 m) bestehen aus BauBuche. Die maximal 34 m langen Elemente konnten im Werk zusammengebaut und am Stück transportiert werden. Der hohe Fertigungsgrad des Haupttragwerks, optimierte Produktion und Montage, Holz, Stahl und Beton ergänzen sich ideal. Die globale Betrachtung des Tragwerks wurde als ideale Lösung im Team erarbeitet. Die Fassaden bestehen teils aus einer Falzblechverkleidung, Fiberglas und Holz als Zahnleistenverkleidung. Die Halle hat einen Betonboden mit weissem Kunstharzbelag. Die 34 m breiten Tore sind dreigeteilt und manuell bedienbar.