Pause in Zweisimmen

Kolumne

Das passiert, wenn die Shoppingmeile im sogenannten Zentrumsort des oberen Simmentals mit öffentlicher Möblierung versehen wird: Mag sich die pseudo-nostalgische Gestalt der Laternen noch halbwegs unauffällig in das Strassenbild integrieren, so wirken die stählernen Stuhlreihen schrecklich karg, gerade im Kontrast zu dem schmiedeeisernen Zaun im Hintergrund. Doch der Simmentaler lässt sich die Atmosphäre nicht so leicht vermiesen und polstert die Sitze mit einladend weichen Kissen. Wer nach dem Besuch der rund drei Geschäfte eine Pause einlegen möchte, kann sich fortan gepflegt niederlassen und seine Einkäufe überdenken. Es wäre den Geschäftsleuten zu wünschen, dass diese Gemütlichkeitsinitiative mit einem überdurchschnittlichen Anstieg ihrer Umsätze belohnt wird.

Nebenbei profitieren auch die Touris­ten von der freundlichen Geste: Kurz nach Ankunft am Bahnhof fallen jedem Ankommenden die leuchtend roten Kissen ins Auge und laden ein, die geplante Wanderroute noch mal in Ruhe zu überdenken, bevor der mühsame Aufstieg ins Berner Oberland in Angriff genommen wird. In Anbetracht der Gefahren, die da oben lauern, kann das lebensrettend sein. Schöne Post­karten der Bergpanoramen gibt es in der Papeterie.



