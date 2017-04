SIA-Masterpreis Architektur 2016: «St. Moritz, un’unica città»

Projekt von Giuseppe Fontana

An der Accademia di architettura di Mendrisio beschäftigten sich die Studierenden mit der Bündner Ortschaft St. Moritz. Alle drei prämierten Entwürfe schlagen Objekte vor, die Referenzen in der Landschaft bilden. Das Projekt von Giuseppe Fontana hat die Ambition, zwei Stadtteile miteinander zu verbinden, die jeder für sich entstanden sind. Sie grenzen an den See, den wahren Gemeinschaftsraum von St. Moritz. Eine öffentliche Infrastruktur als territoriale verknüpft die beiden Quartiere und lässt einen möglichen erweiterbaren Weg erkennen.