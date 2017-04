SIA-Masterpreis Architektur 2016: «St. Moritz Bad, osservatorio sul territorio»

Projekt von Francesca Facchini

An der Accademia di architettura di Mendrisio beschäftigten sich die Studierenden mit der Bündner Ortschaft St. Moritz. Alle drei prämierten Entwürfe schlagen Objekte vor, die Referenzen in der Landschaft bilden. Der Bau inszeniert die Umgebung in Form eines vertikalen Spaziergangs: beim Aufstieg in direktem Kontakt mit fünf ausgewählten Landschaftsthemen, beim Abstieg als didaktischer Moment – konstruktiv kohärent und klar gelöst.